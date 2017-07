Cei mai tari luptatori din Superkombat pleaca in China! Gala de 5 stele din aceasta vara

Morosanu s-a batut in Australia, Japonia si America! Vara aceasta ar putea ajunge in China! Acolo va fi urmatoarea gala Superkombat!

Cei mai tari luptatori din Superkombat vor merge in China, la Shenzen, intr-un oras de 15 milioane de locuitori! Anul acesta, in sala de 18 mii de locuri din Shenzen, se va tine si finala Miss World. Promotorul Eduard Irimia a mutat gala de la Mamaia in august !

"Chinezii ne-au furat gala la Shenzen, avem o gala pe 29 iulie" a spus Eduard Irimia.

Galele Superkombat vor fi transmise in peste 100 de tari.

"Aproape 2 miliarde de oameni de pe planeta vor avea acces la aceste evenimente, la tv" mai spune Irimia.