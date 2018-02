Catrinel Menghia i-a innebunit pe fani cu ultima aparitie! Cum a pozat pentru Sports Illustrated

Singura romanca urmarita de zeci de milioane de americani in pauza de la Superbowl se antreneaza ca pentru Turul Frantei.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Modelul Catrinel Menghia, devenita Marlon dupa ce a ales sa joace in filme, i-a innebunit pe fanii ei cu ultima aparitie. Romanca a pozat in Sports Illustrated si continua sa aiba grija de corpul ei. Ultima sedinta foto a avut loc la New York, unde Catrinel s-a mutat dupa ce a divortat de fostul fotbalist italian, Brambati.