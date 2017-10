Campioanele Romaniei viseaza la o medalie la Tokio: "Suntem mandre ca am scris noi istoria asta!" Cum au fost primite la revenirea in tara

Cele mai rapide canotoare din lume au fost primite pe viteza la sosirea in tara. Medalia de aur e cadoul perfect... de nunta pentru doi canotori.

Campioanele mondiale de la canotaj au primit flori in culorile Romaniei la intoarcerea in tara. Nu au avut loc la salonul oficial, unde a fost primit presedintele Croatiei.

"Suntem mandre ca am scris noi istoria asta. E un pas pe care l-am facut spre Tokyo, e un gand cu care am plecat inca de la inceputul anului. E un lucru imbucurator ca am luat medalia de aur. Toata lumea a dat tot ce a putut si la sfarsit s-a vazut. Tot ce am facut a fost pentru noi, pentru ca am muncit mult un an de zile" a spus Laura Oprea.

Doi sportivi vor face nunta la sfarsitul lunii.

"Casa noastra, 11 luni din 12, e in cantonament, dar avem si o casa a noastra la Suceava" a spus Ionela Lehaci. "Pentru noi, dublu categorie usoara, a fost cel mai frumos concurs pe care l-am tras impreuna si suntem foarte bucuroase pentru rezultatul frumos pe care l-am obtinut. Am vrea sa repetam aceasta figura si la urmatoarele competitii si sa ne intoarcem de fiecare data invingatoare. Cel mai mare vis al nostru este insa sa ne intoarcem invingatoare de la Tokyo si vom face tot ce putem sa facem acest lucru. A fost cel mai bun concurs al nostru de pana acum, ne bucuram de rezultat si inca nu il realizam in totalitate. Dar suntem convinse ca este inceputul unui parcurs foarte bun si vrem sa ne intoarcem de la Tokyo cu medalia de aur. Medalia asta asta e cadoul pentru toata munca mea de pana acum, pentru ca fac canotaj de opt ani, dar se poate spune ca este si un cadou de nunta” a declarat Lehaci.

Campioanele mondiale la canotaj au fost scoase repede din sala.