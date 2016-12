Astazi se implinesc 3 ani de la teribilul accident suferit de Schumacher. Anuntul facut de fiul sau

Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher suferea un teribil accident la ski.

Michael Schumacher s-a lovit la cap in timp ce era pe partie in Franta, iar de atunci viata sa s-a rezumat la o continua lupta pentru supravietuire. Fostul campion mondial de Formula 1 este in continuare in stare foarte grava, dupa ce a stat mult timp in coma.

Acesta incearca sa faca progrese pentru a-si ameliora starea, insa pana acum nu s-au facut pasi prea mari, de cand a fost scos din coma. Familia a construit un zid mediatic in jurul pilotului, foarte putine informatii ajungand la fani.

Chiar si asa, toti cei care l-au vizitat pe Schumacher spun acelasi lucru, ca starea sa este una foarte precara, familia negand de fiecare data cand in presa au aparut zvonuri ca merge, ridica mainile sau face alte miscari.

La 3 ani de la accident, fiul lui Schumacher, Mick, a anuntat ca anul viitor va concura in F3. Acesta a iesit vicecampion in F4 sezonul trecut si spera sa mai urce o treapta spre ceea ce numeste el "visul de a-i calca pe urme tatalui meu".

Mick spera sa ajunga cat mai repede in F1, insa mai are cativa ani de pilotat in circuitele inferioare, avand in acest moment doar 17 ani.