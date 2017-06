Are 2 metri inaltime la 17 ani si joaca baschet la Steaua! Pustiul care a inceput antrenamentele la kickboxing

Are 2 metri si joaca baschet la Steaua, dar vara schimba sportul.

Micul urias de 17 ani a inceputul antrenamentele la kickboxing! "E un sport pe care il practic cu placere mai ales acum ca e vara. Intotdeauna mi-am dorit sa invat sa lovesc cu piciorul, cu pumnii" spune Matei Balteanu.

Matei are 17 ani si 2 metri. El joaca baschet la Steaua, dar viseaza sa ajunga in NBA.

"La ce calitati are mi-ar placea sa-l vad in ring, dar mi-ar placea sa-l vad si in NBA!" crede Mihai Carausu.

Matei are un program extrem de incarcat. El trage tare si la scoala.

"Plec de dimineata la ora 7 si vin seara pe la ora 11" spune Matei.