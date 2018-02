Anuntul facut de EA Sports care ii entuziasmeaza pe fani! Primele detalii despre FIFA 19

Desi mai sunt 7 luni pana la lansarea urmatorului joc din seria FIFA, fanii deja vorbesc despre FIFA 19!

Fanii jocurilor din seria FIFA au parte de noi vesti bune. Pe langa lansarea din perioada urmatoare a unui expansion ce va contine Campionatul Mondial din Rusia, apar si primele vesti despre FIFA 19! Conform Daily Mail, jocul va fi prezentat in premiera la evenimentul EA Play ce va avea loc in luna iunie!

EA a anuntat oficial ca la evenimentul din perioada 9-11 iunie de la Hollywood Palladium, acolo unde fanii pot sa teste anumite jocuri inainte de lansare, vor fi prezente jocuri precum urmatorul Battlefield, Anthem, Sims 4 si viitoare jocuri EA Sports.

Asa cum si-a obisnuit fanii in ultimii ani, urmatorul joc din seria FIFA va fi lansat in a doua jumatate a lunii septembrie. Pana atunci raman multe intrebari - cine va fi pe coperta, ce va aduce nou Modul Cariera si The Journey?