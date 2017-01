Andone, in genunchi in fata Nadiei! Ce spune despre momentul care a impresionat Hollywood-ul

Andone a ingenuncheat si el in fata televizorului cand a vazut cum vedetele de la Hollywood i-au cazut Nadiei in genunchi, la Globurile de Aur.

"A fost mare, mare de tot" - spune Andone despre Nadia, pe care a cunoscut-o la Deva.



Au trecut 40 de ani de la momentul in care Nadia a intrat in istorie si lumea n-a uitat-o. Pentru Andone n-a fost o surpriza s-o vada pe actrita Sarah Jessica Parker la picioarele Nadiei.



"Toata lumea are imaginile de la Montreal cu nota 10, nota 1, nu?! Am cunsocut-o si eu personal o persoana de exceptie. E mai mica decat mine cu un an si ne stim de la Deva!", spune Andone.