Am avut 2 romani in Dakar si mergem cu 4 piloti la raliul de la Monte Carlo. VIDEO

Am avut 2 romani in Dakar si mergem cu 4 piloti la raliul de la Monte Carlo, unde a murit deja un om. Era un suporter spaniol, peste care a dat o masina de concurs.

Raliul de la Monte Carlo, care a facut deja prima victima, are la start in acest an cele mai puternice masini - bolizii au cate 380 de cai.

Romanii nu se tem de accidente. Ei participa cu modele retro.