A slabit 9 kilograme in 3 saptamani ca sa devina jocheu! Pe ce loc a iesit Michael Owen in cursa VIDEO

Fostul Balon de Aur a fost premiat de printul Charles!

Fostul international englez Michael Owen a fost jocheu la o cursa de caritate, care a avut loc pe hipodromul de la Ascot. Fostul atacant al echipelor Liverpool, Manchester United si Real Madrid, in varsta de 37 de ani, s-a descurcat foarte bine, ocupand locul al doilea, anunta BBC.

La finalul cursei, el a fost premiat de printul Charles. Totusi, Owen a declarat ca nu crede ca va repeta experienta de jocheu.

"Sunt multumit de cum a mers. Am terminat in siguranta si intr-o conditie buna, am strans multi bani pentru caritate, am invatat o noua dsiciplina si am slabit un pic. Pentru toate acestea, imi place sa cred ca au rezultat lucruri bune din experienta avuta. Stiu ca toata lumea a fost cu ochii pe mine. A fost aproape ca atunci cand am jucat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, impotriva Braziliei. Mi-a placut suficient de mult incat sa spun ca as mai face-o, dar am patru copii si nu as vrea sa ma ranesc", a declarat Owen, proprietar de cai de curse.

in pregatirea pentru a deveni jocheu, cel mai greu i-a fost sa nu manance prea mult, a spus Owen: "Am slabit noua kilograme in 21 de zile. O sa ma opresc la fiecare benzinarie pe drumul de intoarcere si o sa mananc tot."

Michel Owen a strans 89 de selectii in nationala Angliei. El s-a retras din activitatea de fotbalist in 2013.

You've probably heard Michael Owen's first race as a jockey went pretty well. You can watch it now here: https://t.co/7BL2ovIEg8 pic.twitter.com/zXiAAqDkQl — BBC Sport (@BBCSport) November 24, 2017

Sursa: News.ro