A scris istorie la 17 ani si a devenit "dragon". Cum a cucerit Chloe Kim internetul: "As manca o inghetata"

Noua senzatie americana de la Jocurile Olimpice de iarna, Chloe Kim, a cucerit aurul in proba de snowboard halfpipe la doar 17 ani.

adrian.costeiu@protv.ro Adrian Costeiuadrian.costeiu@protv.ro Legenda coreeana spune ca un dragon nu se naste niciodata dragon, ci imugi, o creatura care se aseamana cu un sarpe urias si are nevoie de 1000 de ani pentru a deveni dragon. Insa, uneori, legendele nu isi urmeaza cursul, ci merg pe fast-forward. Poate e si cazul lui Chloe Kim, medialiata cu aur de la Pyeongchang in proba de snowboard halfpipe. Kim nu a avut nevoie decat de 17 ani pentru a deveni campioana olimpica, fiind, totodata, intruchiparea visului american, atat de des promovat in presa.

In Elvetia la opt ani

Nascuta in 2000, in anul Dragonului, conform zodiacului coreean, Kim e una dintre “fetele” programului olimpic american, alaturi de alti sportive tineri, precum Mikaela Shiffrin. Dar povestea ei e una senzationala. Chiar inainte sa se nasca, parintii sai au emigrat din Coreea in Statele Unite, iar de la patru ani a inceput snowboard-ul. Pentru o dezvoltare cat mai buna, Kim a plecat in Elvetia la opt ani, participand deseori in concursurile din Franta, desfasurate la doar cateva ore distanta cu masina. Sacrificiul a fost imens: parintii au ramas in Statele Unite, iar micuta Chloe locuia cu o matusa.

In 2014, la doar 13 ani, Kim facea deja senzatie in X-Games, o competitie recunoscuta in America. Patru ani mai tarziu, tanara americanca domina autoritar Jocurile Olimpice de la Pyongchang, castigand aurul practic din prima din cele trei manse ale probei. “Inca de cand avea opt ani, am crezut in visul olimpic. Acum totul s-a implinit,” povesteste Jong Kim, tatal sportivei, care a fost singurul membru al familiei care nu a plans atunci cand Chloe a urcat pe prima treapta a podiumului. Tatal, bunica, surorile si matusa au fost acolo.

"Tu nu concurezi acum?"



In acest moment, Kim a devenit un adevarat simbol al sportului american. Are contracte de publicitate cu Samsung sau Nike, iar contul ei de Twitter a devenit un “instant hit” printre americani. Mai ales dupa ce in timpul competitiei, a scris ca are pofta de inghetata. Could be down for some ice cream rn — Chloe Kim (@chloekimsnow) February 12, 2018

"Tu nu concurezi acum?", au intrebat-o fanii ei, raspunsul fiind unul tipic pentru un copil de 17 ani: "mda". Intre a doua si a treia runda a concursului, a anuntat ca e "hangry", o combinatie intre "hungry" (infometata) si angry (nervoasa). Apoi a anuntat ca a mancat doi churros si s-a calmat. Devenind, intre timp, dragon, asa cum a spus tatal ei: "Chloe nu mai e imugi acum. S-a transformat".