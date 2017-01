A revenit dupa 4 ani si viseaza la aurul olimpic! Povestea incredibila a unui gimnast roman

Un gimnast roman a luat o pauza de 4 ani, din cauza hepatitei, dar s-a intors mai puternic si se va bate cu idolul sau, Dragulescu, pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Adelin Kotrong a ratat Jocurile de la Rio din cauza hepatitei. Era vicecampion european cand i s-a spus: stop joc. Timp de 4 ani a luptat cu boala si s-a intors in sala de gimnastica.

"Nu am prins-o pe Nadia, dar idolul meu a fost Marian Dragulescu. In prima faza nu am vrut sa merg la gimnastica, imi placea fotbalul. Parintii m-au pus sa aleg, fotbal sau gimnastica, si am zis gimnastica", isi aminteste Adelin.



Munceste ca un nebun ca sa recupereze timpul pierdut. 24 de ani nu mai e o varsta inaintata la gimnastica. Dragulescu va avea 40 de ani la Tokyo, unde vrea sa ia aurul olimpic.