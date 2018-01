A luat decizia? Floyd Mayweather a intrat in CUSCA si se pregateste de revansa cu McGregor! Clipul care a innebunit internetul

Zvonurile ca Floyd Mayweather Jr ar putea sa ajunga in MMA dupa retragerea din box se intensifica.

Floyd Mayweather Jr a intrat in cusca! La propriu! Desi recent a negat ca ar fi interesat sa lupte in MMA in revansa cu Conor McGregor, legenda din box continua sa ofere sugestii ca revansa este posibila!

Mayweather a postat un clip pe Twitter in care intra in cusca de MMA. Nu a durat foarte mult pana cand McGregor i-a raspuns lui Mayweather.



Hahahaha very good. Keep up the good work my son.

Yours sincerely,

Senior. https://t.co/Qk3U69isTS — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 30, 2018

Floyd Mayweather l-a invins pe Conor McGregor prin KO tehnic in runda a 10-a in meciul ce a avut loc in luna august, insa duelul de pe retelele de socializare intre cei doi a continuat si in urmatoarele luni. Desi Mayweather si-a anuntat retragerea din box la finalul acelei lupte, posibilitatea ca revansa sa aiba loc in UFC exista. Iar clipul postat de Mayweather ofera un nou teaser.