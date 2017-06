A alergat in cursa de 800 de metri desi e insarcinata in 5 luni! Reactia fanilor de pe stadion

Daca s-ar inventa o cursa pentru gravide ea ar fi mereu castigatoare!

De 6 ori campioana a Americii, Alysia Montano a luat startul in cursa de 800 de metri. Asta desi e insarcinata in 5 luni. A fost aplaudata in picioare de tot stadionul, chiar daca a terminat ultima! Americanca nu e la prima isprava. In 2014, a alergat in aceasi cursa, desi era gravida in 8 luni!