6 EVENIMENTE pe care le asteapta toata lumea in 2018! VISUL pentru milioane de romani! Ce se poate intampla pe 27 ianuarie

Anul 2017 a fost unul extraordinar pentru lumea sportului si cu multe realizari in premiera - Simona Halep a reusit sa ajunga numarul 1 mondial, Gica Hagi a devenit campion cu Viitorul in Romania, Real Madrid a devenit prima echipa care si-a aparat trofeul Ligii Campionilor iar Neymar a devenit cel mai scump jucator din toate timpurile!

2018 se anunta si mai important in fotbal si nu numai. Urmeaza Campionatul Mondial din Rusia si, de regula, dupa turneele finale au loc mutari importante pe piata transferurilor. Primul mare eveniment este insa in tenis.

Iata 5 evenimente importante pe care le asteptam in 2018

Simona Halep castiga un turneu de Grand Slam



Daca in 2017 a reusit sa urce pana pe primul loc in clasamentul WTA, Simona Halep spera ca anul 2018 sa fie cel in care sparge gheata si castiga un turneu de Grand Slam.

Prima sansa: finala Australian Open de pe 27 ianuarie. Pe 15 ianuarie incepe turneul de la Melbourne iar Simona Halep spera sa sparga gheata la acest turneu unde cea mai buna performanta a fost sfert de finala in 2014 si 2015! Faptul ca nu se este suprafata preferata de catre Simona se vede si la pariuri acolo unde Simona este pe locul 4, la egalitate cu Sharapova! Prima este, surprinzator, Serena Williams! Aceasta abia a revenit pe teren iar participarea la primul Grand Slam din 2018 nu este batuta in cuie. Dupa americanca, favorite la pariuri sunt Muguruza si Pliskova.

Steaua ajunge in fazele superioare din Europa League

Calificata dupa 5 ani in primavara europeana, Steaua viseaza chiar la trofeu! Au spus-o mai multi oameni din fotbalul romanesc precum Dan Petrescu. Un triumf ar duce si la o calificare directa in grupele Ligii Campionilor, miza uriasa cu atat mai mult cu cat premiile vor creste din sezonul urmator. Iar odata cu schimbarea sistemului de calificare, ratarea trofeului Europa League ar insemna un playoff foarte dificil pentru Steaua, daca va castiga titlul in Liga 1.

Primul obstacol in Europa League - Lazio, cea pe care o intalneste 16-imi pe 15 si 22 februarie, in direct la Pro TV. Un adversar extrem de dificil insa, o eventuala calificare in fata italienilor ar face din Steaua o candidata serioasa la castigarea Europa League.

Finala Ligii Campionilor



Mai sunt 16 echipe in competitie iar castigatoarea ultimelor 2 editii, Real Madrid, are cel mai dificil adversar posibil in optimile de finala. PSG, cu trio-ul Neymar - Mbappe - Cavani, este vazuta de multi analisti ca fiind o posibila finalista. De asemenea, Manchester City este favorita in urma unei prime jumatati a sezonului aproape perfecta pentru echipa lui Guardiola. Anglia are 5 reprezentante in optimile competitiei iar cei 2 granzi din Manchester si Liverpool sunt vazute ca favorite in optimi. In schimb, Tottenham are o misiune dificila in fata lui Juventus, finalista de anul trecut, iar Chelsea joaca impotriva celor de la FC Barcelona.

Man City este marea favorita la casele de pariuri, urmata de Bayern si PSG, Barcelona este a 4-a, iar Real Madrid este a 5-a.

Campionatul Mondial din Rusia

Fara Olanda, Italia sau Chile, Campionatul Mondial din Rusia pare mai sarac. Chiar si asa, vor avea loc dueluri extraordinare inca din faza grupelor: Portugalia - Spania, Belgia - Anglia si Argentina - Croatia. Formatul competitiei permite orice scenariu pentru marea finala astfel ca un adevarat El Clasico intre Brazilia si Argentina poate fi vazut pe 15 iulie la Moscova daca cele 2 tari castiga grupele din care fac parte si apoi trec de optimi, sferturi si semifinale.

Marile favorite la Mondial sunt Germania si Brazilia, la egalitate, apoi Franta, Spania si Argentina. Campioana Europei, Portugalia, este abia a 8-a favorita.

Un nou transfer de peste 200 de milioane de euro

222 de milioane de euro a platit PSG pentru transferul lui Neymar de la Barcelona iar brazilianul isi poate bate propriul record. Real Madrid il considera inlocuitorul ideal pentru Cristiano Ronaldo pe termen lung. Un transfer sigur pe o suma mare de bani pentru vara viitoare este cel al lui Mbappe, francezul fiind imprumutat la PSG in acest sezon cu conditia ca in vara lui 2018 sa plateasca 180 de milioane de euro.

Cum ultimele zile din 2017 au adus si stabilirea unui nou record pentru suma platita pentru un fundas central, Van Dijk ajungand pentru 84 de milioane de euro la Liverpool, sansele ca o noua mutare pentru o suma halucinanta sa aiba loc sunt mari - pe langa Neymar, Harry Kane, Kevin De Bruyne sau Dybala sunt alti candidati pentru un transfer care sa se apropie de recordul. stabilit in august.

Romania in Nations Cup

La tragerea de pe 24 ianuarie, Romania va face parte din urna a 3-a si va fi cap de serie, alaturi de Ungaria, Scotia si Slovenia. Asta inseamna ca un derby contra rivalilor maghiari e imposibil in acest moment. Romania poate sa dea insa peste Serbia, dar si peste Albania, Norvegia, Bulgaria sau Muntenegru, cunostinte mai noi sau mai vechi pentru tricolori!

