Angelina Jolie, Mr. T si Jocurile Olimpice. "Frumusetea nu aduce medalii"

Jocurile Olimpice din acest an au facut-o celebra pe rusoaica Anastasia Bryzgalova. Sportiva de 25 de ani de la curling a fost incurajata de fani din toata lumea. Anastasia e maritata si participa la concursuri impreuna cu sotul ei. Au luat impreuna bronzul olimpic la dublu mixt in Coreea de Sud.

Ironic! Rusia nu avea nicio medalie la curling la Jocurile Olimpice. In Coreea de Sud, Rusia e suspendata si nu prea din cauza scandalului de dopaj. Sportivii din tara lui Putin care au fost acceptati fac parte din delegatia "atletilor olimpici din Rusia". Ei nu concureaza cu steagul tarii lor, ci cu steagul olimpic.

Acest lucru nu i-a oprit pe Anastasia Bryzgalova si pe sotul ei sa ia bronzul. Anastasia n-a mai primit niciodata atatea mesaje ca acum. Cele mai multe n-aveau legatura cu medalia obtinuta. "Esti Angelina Jolie din sport", "Arati ca Megan Fox", au fost doar doua dintre mesajele fanilor.

Rusoaica a ramas cu picioare pe pamant. "Este placut sa primesti complimente, dar medaliile nu se dau pentru frumusete", le-a raspuns Anastasia admiratorilor.

Perechea rusa a iesit campioana mondiala in 2016.

Pana si excentricul Mr. T (fostul wrestler care a jucat si in filme ca Rocky 3 si The A-Team) a devenit fanul acestui sport in timpul Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud. N-a spus nimic despre sportiva rusoaica!

I like curling, it’s less wear and tear on the body. I wrestled, boxed, and studied martial arts. I have nothing else to prove. Therefore I choose curling. #curlingiscoolfool

Like I said before, Curling is not as easy as it looks. I must be honest with you.. That little broom reminds me of my Swiffer Sweeper! I’m just saying...