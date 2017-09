Zidane vs Zidane! Fiul antrenorului de la Real Madrid se lupta pentru prima data cu tatal sau: "Va fi ciudat!"

Real Madrid trece printr-o perioada neasteptat de slaba.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Zinedine Zidane are parte de o adevarata criza de rezultate pentru prima data de la venirea pe banca Realului. Dupa ce a obtinut 7 trofee cu Real, Zidane are acum doar 8 puncte in primele 5 etape si se afla la 7 puncte in spatele Barcelonei.

Pentru Zidane, urmatorul meci este vital - partida cu Alaves va inregistra si o premiera. Zinedine Zidane il va avea ca adversar pe fiul sau, Enzo. Mijlocasul de 22 de ani a fost cedat vara trecuta de Real la Alaves, Enzo semnand un contract pe 3 ani - Real are o clauza ce ii permita sa-l readuca pe viitor.

Enzo a vorbit despre confruntarea cu tatal sau, o premiera in cariera lui de pana acum: "Va fi ciudat. Real Madrid este clubul in jurul caruia a gravitat viata mea pana acum, clubul la care am jucat de la 8 ani. Am trecut prin toate grupele de varsta acolo. Va un meci special, ceva rar, dar acesta este un lucru bun" a spus Enzo.