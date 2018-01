Zidane, salvat de executia de geniu a lui Asensio! Real a castigat chinuit in Cupa, cu un minut inainte de final

Real Madrid a obtinut o victorie chinuita in Cupa Spaniei.

Real Madrid a castigat cu greu partida cu Leganes din sferturile Cupei Spaniei, scor 1-0. Meciul jucat in deplasare a fost decis abia in minutul 89 de o executie de geniu a lui Asensio.

Zidane poate avea scuza ca a folosit al doilea cel mai tanar prim "11" din acest sezon. Echipa trimisa in teren de Zidane a avut o medie de varsta de 23,18 ani. Recordul sezonului este detinut de formatia aliniata la partida cu Fuenlabrada cand media de varsta a fost de 22,40 ani. In comparatie, media de varsta a echipei folosita in meciurile de campionat este de 27,66 ani, iar in Champions League este de 28 de ani.

Returul se va disputa pe 24 ianuarie, pe Santiago Bernabeu.