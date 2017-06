Zidane construieste Realul INVINCIBIL! Ronaldo e istorie! Cele doua mutari GALACTICE pregatite

Zinedine Zidane poate ramane fara Cristiano Ronaldo, insa antrenorul francez nu dispera.

Zidane va avea in urmatoarele zile o intalnire importanta cu Florentino Perez, in care va decide transferurile din aceasta vara. Sunt doua tinte importante pentru madrileni: portarul Donnarumma si atacantul Kylian Mbappe.

Realul vrea sa-i ia pe cei doi, insa Zidane va decide daca transferurile se vor raliza acum, sau vara viitoare. Donnarumma a refuzat contractul nou cu Milan iar anul viitor este liber, in timp ce Mbappe costa cel putin 130 de milioane de euro, suma pe care Realul este dispusa sa o plateasca, scrie Marca.

Ramane de vazut daca Ronaldo va ramane. In cazul in care procesul de evaziune nu il va indeparta din Spania, Ronaldo va fi odihnit in mai multe meciuri, iar Mbappe va primi destul de minute de joc.