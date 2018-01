ZIDANE, ADIO REAL // Un nou candidat pentru postul de antrenor la Real! Perez, gata de o surpriza uriasa! 

Real Madrid a fost eliminata si din Cupa, iar in campionat e la 19 puncte in spatele Barcei.

Real Madrid are cel mai slab sezon din ultimii ani, iar Perez pregateste o adevarat revolutie in lotul campioanei europene. Zidane va zbura daca nu va reusi o adevarata minune, adica un nou trofeu Champions League, al treilea la rand.

Presedintele clubului din Madrid cauta deja solutii pentru banca si vrea sa-l aduca pe Neymar de la PSG. Argentinianul Mauricio Pochettino e primul de pe lista sa, insa acum a aparut o noua varianta. Potrivit postului La Sexta, Perez se gandeste serios si la varianta Guti, antrenor in prezent la juniorii A ai clubului.

Ar fi modelul urmat de Barcelona de cateva ori, dar si de Real in cazul Zidane. Guti e o legenda a clubului, extrem de respectat de fani si care a muncit intens pentru a deveni antrenor. El a luat-o de jos de la juniori, iar in vara ar putea primi vestea cea mare. Perez va negocia insa cu Tottenham pentru Pochettino. Perez are o relatie buna cu presedintele londonezilor, dupa ce i-a cumparat pe Modric si Bale pe sume mari. "Dupa fiecare succes imi da mesaje si imi spune ca am castigat trofee cu jucatorii de la el", povestea recent Perez.