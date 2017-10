Zidane a intrat definitiv in istoria fotbalului din Spania! A batut un record incredibil detinut de Guardiola! Mourinho e abia pe 5 in top

Putini s-ar fi asteptat ca Zinedine Zidane sa aiba un succes atat de mare la Real Madrid atunci cand a preluat echipa in ianuarie 2016.

Real Madrid a invins-o pe Espanyol cu 2-0 prin dubla lui Isco si l-a ajutat pe Zidane sa bata un record incredibil in La Liga. Antrenorul francez este cel care a avut nevoie de cele mai buni meciuri pentru a ajunge la succesul cu numarul 50 in campionatul din Spania!

Zidane a reusit aceasta performanta in 65 de partide, depasind astfel recordul detinut de aproape un deceniu de Pep Guardiola, cel care avusese nevoie de 67 de partide.

Zidane ar fi batut recordul mai rapid insa startul de sezon a fost unul dificil pentru Real - abia in etapa a 7-a a reusit Real sa obtina 2 victorii consecutive in La Liga, cu Alaves si Espanyol. Real Madrid e pe locul 5 in Spania, la 7 puncte in spatele Barcelonei.

De cate meciuri au avut nevoie pentru a ajunge la 50 de victorii in La Liga:

1. Zidane - 65

2. Guardiola - 67

3. Ancelotti - 68

4. Miguel Muñoz - 70

5. Mourinho - 75

6. Villalonga - 78

7. Van Gaal - 79

8. Cruyff - 80

9. Capello - 80

10. Simeone - 81