Zidane a explodat la conferinta de presa: "M-am saturat sa aud ca suntem PRAF, e usor sa vorbesti"

Zinedine Zidane i-a criticat pe jurnalistii si analistii spanioli, spunand ca "e usor sa vorbesti de rau, vinde bine".

La 16 puncte distanta de liderul Barcelona, Real Madrid are un sezon dezastruos in campionatul intern. Forma slaba a madrilenilor a adus in ultima luna rezultate grele pentru trupa lui Zidane, acestea culminand cu infrangerea 0-3 in fata rivalilor catalani pe Bernabeu.

Zidane s-a suparat pe cei care vorbesc "de rau" despre Real Madrid, spunand ca "e foarte usor sa critici si mult mai greu sa construiesti".

"M-am saturat sa aud ca Real Madrid e praf, e usor sa spui ca totul e dezastruos. Dar stiu ca aceste lucruri spuse despre Real Madrid vand bine.



Noi nu trebuie sa le ascultam, ci sa ne vedem de treaba si sa mergem mai departe", a spus Zidane.

Antrenorul a vorbit si despre urmatoarea partida din Cupa a lui Real. Madrilenii o vor intalni pe Leganes.

"Leganes e un adversar dificil si nu vom avea deloc viata usoara", a mai spus el.