Zidane a batut cel mai important RECORD la Real Madrid in 2017! Niciodata nu s-a mai intamplat asa ceva

Nici macar infrangerea din El Clasico nu poate sterge anul aproape perfect al celor de la Real Madrid.

Anul 2017 nu s-a incheiat conform asteptarilor lui Real Madrid. Infrangerea dureroasa de pe Bernabeu impotriva Barcei a reprezentat o bila neagra pentru altfel cel mai bun an din istoria clubului. De la fondarea sa in 1902, Real Madrid nu a castigat niciodata cinci trofee intr-un singur an calendaristic. Madrilenii au castigat Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Supercupa Europei, Supercupa Spaniei si Campionatul Mondial al Cluburilor.

Titlul de campioni din La Liga a revenit in vitrinele de pe Bernabeu dupa sapte ani. Campionatul a fost castigat in ultima etapa, dupa victoria impotriva Malagai.

Pe 3 iunie a venit punctul culminant pentru anul Realului - victorie cu 4-1 in finala UEFA Champions League contra lui Juventus. Un trofeu istoric pentru ca echipa madrilena a fost prima care a castigat Liga Campionilor doi ani consecutivi de la infiintarea noului format.

Cucerirea Ligii Campionilor a dat sansa lui Real sa joace Supercupa Europei. Echipa antrenata de Zinedine Zidane a jucat impotriva lui Manchester United, echipa antrenata de Jose Mourinho, pe care a invins-o cu 2-1. A venit apoi victoria in dubla mansa din Supercupa Spaniei in fata Barcelonei.

Ultimul trofeu al anului 2017 a fost Campionatul Mondiala al Cluburilor. Real a suferit mult in semifinala cu Al Jazira, care a castigat cu 2-1 datorita lui Bale . Echipa din Madrid a castigat cu 1-0 impotriva lui Gremio consfintiind astfel anul aproape perfect pentru Real.