WOW! Pachete de cocaina cu chipul lui Messi in Peru! Politistii au confiscat "marfa" in valoare de 85 mil euro!

Politistii din Peru au confiscat 1400 kg de cocaina impachetata in cutii cu imaginea lui Messi pe ele. Captura politistilor este impresionanta, de aproape 85 de milioane de euro. Nu este prima data cand se intampla asta. In 2015, un alt drog Messi a fost confiscat, dar valoarea era mult mai mica, aproximativ 3 milioane de euro.

Messi isi vinde scump imaginea si castiga aproximativ 25 de milioane de euro pe an din marketing, insa atacantul in varsta de 29 de ani isi asociaza imaginea cu producatori de echipamente sportive, masini, bauturi racoritoare sau jocuri pe calculator.

Image: Police in Peru have seized 1,417 kilograms of Cocaine worth €85m with the photos of Messi on it. [md] pic.twitter.com/QCZg0gXxww