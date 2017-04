"Voi pleca de la Barcelona, vreau foarte mult sa joc acolo". Neymar vorbeste despre o mare tradare! Unde isi doreste sa ajunga

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Unul dintre superstarurile Barcelonei si ale fotbalului mondial, Neymar nu intentioneaza sa se retraga imbracand tricoul blaugrana. Spre deosebire de Messi, care, desi a spus ca si-ar dori sa joace pentru newell's Old Boys, este pe cale sa isi prelungeasca contractul cu formatia catalana, brazilianul viseaza sa puna ghetele in cui din postura de fotbalist in liga tarii tanale.

Neymar are contract cu Barcelona pana in 2021 si ar putea ramane pe Camp Nou chiar mai mult de atat. Totusi, dupa 30 de ani, brazilianul spune ca isi doreste sa joace pentru Flamengo, rivala echipei care l-a crescut, Santos.

"Vreau foarte mult sa joc pentru Flamengo, cu stadionul Maracana plin, in Cupa Libertadores", a spus Neymar pentru Canal Esporte Interativo.

Intrebat daca este de parere ca spusele sale reprezinta o tradare pentru fanii lui Santos, Neymar a zis: "Sunt recunoscator pentru tot ce au facut pentru mine! Iubesc si am iubit Santos, intreaga mea familie tine cu Santos, iar eu am devenit suporter al lor. Am un respect deosebit, dar exista si o parte mai putin frumoasa: cei de acolo mi-au dat familia in judecata".

Neymar a jucat de 180 de ori pentru Barcelona, marcand 100 de goluri.