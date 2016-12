"Viitorul meu la Barcelona va depinde de asta!" Motivul pentru care Iniesta vorbeste despre despartire

Iniesta e unul dintre cei mai buni mijlocasi din lume, dar asta nu-l opreste sa vorbeasca despre o posibila plecare de la Barca.

Andres Iniesta, capitanul Barcelonei, al carui contract expira in 2018, vrea sa-si prelungeasca sederea la clubul catalan atat timp cat nivelul sau de joc ii va permite, potrivit unei declaratii facute luni, cu cateva zile inaintea deschiderii perioadei de transferuri.

"In 2018, contractul meu expira, iar dorinta mea este de a continua, toata lumea o stie, nu este un secret", a declarat emblematicul mijlocas catalan in cotidianul Mundo Deportivo.

"Insa nivelul meu de performanta va determina daca pot sa raman la Barca. Sper ca asta se va intampla inca multa vreme", a adaugat el.

Clubul blaugrana le-a prelungit recent contractele atacantilor Luis Suarez si Neymar pana in iunie 2021, si se afla in negocieri cu Messi.

Iniesta a debutat cu prima echipa a Barcei in 2002 si poseda, ca si Lionel Messi, cel mai frumos palmares din istoria clubului, cu 29 de trofee. Dar spaniolul este inca mult mai adulat in tara sa decat argentinianul pentru ca a marcat golul victoriei in finala Cupei Mondiale 2010 impotriva Olandei.

Doar fostul sau coechipier Xavi Hernandez a purtat mai mult decat Iniesta tricoul Barcei.