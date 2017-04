VIDEO INCREDIBIL! Messi a ramas fara un dinte dupa meciul cu Real! Ce s-a intamplat pe tunel inainte de repriza a 2-a

Leo Messi a incasat o lovitura puternica de la Marcelo in El Clasico.

Messi a facut spectacol impotriva lui Real Madrid, reusind sa ajunga la 500 de goluri marcate in tricoul Barcei! Cel de-al doilea gol al lui Messi a venit in prelungirile meciului!

Messi a avut insa mult de suferit pana sa se poata bucura - in prima repriza, in urma unei coliziuni cu Marcelo, Messi a primit un cot in gura si a sangerat puternic. Messi a petrecut apoi urmatoarele minute pana la pauza cu un bandaj in gura.

Chiar inainte de startul celei de-a doua reprize, Messi a fost filmat pierzandu-si un dinte! Argentinianul se indrepta spre gazon si a fost surprins scuipand dintele - el si-a pus imediat mana la gura realizand ce s-a intamplat. Si-a continuat insa apoi drumul spre gazon pentru a-si continua evoluatia magistrala.