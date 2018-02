Victorie ZDROBITOARE pentru Barca in razboiul cu Neymar! Brazilianul, bun de plata: "O sa plateasca 75 de milioane de euro!"

Barcelona a castigat prima lupta din razboiul cu Neymar de la FIFA.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

"Barcelona are 1-0 in lupta cu Neymar", a anuntat aseara un oficial al clubului pentru postul Cadena SER. Neymar si-a dat fostul club in judecata pentru clauza de prelungire a contractului de 40 de milioane de euro. Inainte sa semneze cu PSG, Neymar isi prelungise contractul cu Barcelona si avea o clauza de loialitate pe care catalanii nu au mai achitat-o dupa ce a plecat.

Acum cele doua tabere se judeca, iar FIFA a respins cererea lui Neymar. Urmeaza un proces in civil, insa catalanii sunt convinsi ca vor avea castig de cauza, mai ales ca acum au si forul mondial de partea lor. Mai mult, Barca va cere la randul ei daune "in jurul sumei de 75 de milioane de euro", anunta sursa citata.

Neymar va ataca decizia si la TAS, mai anunta presa din Spania.

Neymar a zguduit lumea fotbalului vara trecuta, cand a plecat de la Barcelona la PSG pentru 222 de milioane de euro. Francezii au achitat clauza de reziliere a jucatorului impotriva dorintei catalanilor, care nu doreau sa vanda. Inainte sa plece, Neymar si-a negociat un contract nou prin care a impus reducerea clauzei de la 300 de milioane la 222 de milioane de euro.