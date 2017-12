Vestiarul Realului sta SA EXPLODEZE: conflict deschis intre Ramos si Ronaldo! Motivul incredibil al disputei

Real Madrid are un start dezastruos de sezon. "Galacticii" sunt pe locul 4 in campionat, cu 27 de puncte, la 8 puncte in spatele liderului Barcelona.

Parcursul sub asteptari din primele 13 etape a aprins spiritele in vestiar. Potrivit presei spaniole, Sergio Ramos si Cristiano Ronaldo au ajuns "la cutite", motivul disputei fiind suprematia in cadrul echipei. Jurnalistii spanioli noteaza ca Ramos incearca sa atraga cat mai multi jucatori de partea sa pentru a-l pune la punct pe Ronaldo.

In acest moment ar exista nu mai putin de trei tabere in vestiar. De partea lui Ramos sunt Carvajal, Ceballos, Asensio, Lucas Vasquez, Isco, Nacho Fernandez, Vallejo si Theo Hernandez. Cristiano Ronaldo este sustinut de Casemiro, Marcelo, Navas, Benzema si Varane. Bale, Modric, Kroos si Kovacic sunt fotbalistii care sunt neutri in acest conflict si reprezinta, evident, "tintele" lui Ramos: cu cei patru duce munca de convingere Ramos pentru a-i atrage de partea sa.