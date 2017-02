Vestea soc primita de Florin Andone in Spania! Conducerea lui Deportivo a luat decizia

Schimbare importanta la Deportivo, echipa lui Florin Andone.

Gaizka Garitano a fost demis, duminica, de la conducerea tehnica a lui Deportivo, echipa lui Florin Andone, din cauza rezultatelor slabe inregistrate in campionat, a anuntat clubul galician.

Antrenamentul de luni al formatiei va fi condus de Cristobal Parralo, tehnicianul echipei Deportivo B.

In varsta de 41 de ani, Garitano era antrenor la Deportivo din vara trecuta, cand l-a inlocuiot pe Victor Sanchez.

In acest sezon, Deportivo a reusit doar patru victorii si sapte rezultate de egalitate, in 23 de etape. Cu 19 puncte, formatia lui Andone este pe locul 17, primul neretrogradabil. Depor are un meci mai putin, deoarece partida cu Betis a fost amanata, la 3 februarie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile.

Garitano a condus ultima data pe Deportivo la partida pierduta sambata, in deplasare, cu scorul de 0-4, in fata echipei Leganes.