Vestea pe care o asteptau toti fanii Barcei dupa El Clasico! Anuntul facut despre Messi si Iniesta

Messi mai are contract cu Barcelona doar pana in vara anului viitor.

Secretarul tehnic al celor de la FC Barcelona, Robert Fernandez, a anuntat ca Lionel Messi si Andres Iniesta isi vor prelungi contractele cu Barcelona in curand! Ambii jucatori au intelegeri care expira in vara lui 2018 si ar putea negocia cu orice alt club incepand din iarna.

Totusi, Fernandez este optimist ca ambii jucatori vor semna pana la finalul actualei stagiuni: "Iniesta si Messi isi vor prelungi contractele in curand. Iniesta deja a facut o declaratie spunand ca va astepta pana la finalul sezonului. Este o legenda in intreaga lume si trebuie sa asteptam pentru ca este decizia lui. Iniesta este serios si respectat si daca vrea sa vorbim doar la finalul sezonului, o vom face.



Clubul va decide cand va anunta prelungirea contractului lui Messi. Este intr-o pozitie buna insa toate negocierile au o anumita perioada" a spus Fernandez pentru RAC1.

Messi a marcat golul cu numarul 500 in tricoul Barcelonei in minutul 92 al partidei de pe Santiago Bernabeu de duminica, 3-2 in fata celor de la Real Madrid.