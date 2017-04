Veste uriasa pentru Real Madrid inainte de El Clasico! Ce s-a intamplat la antrenamentul de astazi

Marele derby dintre Real Madrid si FC Barcelona va avea loc in weekend.

Calificata pentru al 7-lea an consecutiv in semifinalele Ligii Campionilor, Real Madrid are o sansa mare sa se apropie de titlu de campioana in Spania. Echipa lui Zinedine Zidane o intalneste in weekend pe FC Barcelona pe Bernabeu, cele 2 echipe fiind despartite de 3 puncte (Real are si un meci in minus).

Cu 3 zile inaintea marelui duel, echipa lui Zidane a primit o veste importanta - Gareth Bale are toate sansele sa joace, el fiind pentru prima data la antrenamente dupa accidentarea care l-a facut sa piarda returul cu Bayern din Liga.

Daca Bale va reveni la Real, Barcelona nu se va putea baza pe Neymar, cel care este suspendat. "Avem mult incredere si suntem o echipa foarte puternica. Vrem sa-i aratam lui Neymar ca si atunci cand nu este alaturi de noi putem castiga si speram sa obtinem victoria pentru el" le-a spus Rakitic celor de la Sky Sports.