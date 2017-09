"Valverde l-a RECICLAT pe Messi!" Mutare castigatoare la Barcelona! Cum s-a reinventat MSN dupa plecarea lui Neymar

Leo Messi il face uitat pe Neymar la Barcelona!

Desi se temeau ca vor avea probleme fara Neymar in atac, fanii Barcei sunt fericiti acum. Messi marcheaza pe banda in noul sezon, iar Barca are deja un mic avans in fata Realului.

Noul antrenor al Barcei, Ernesto Valverde, e ridicat in slavi azi de presa din Spania, dupa ce a reusit sa reconfigureze complet atacul Barcei.

Messi a fost mutat in centru si a devenit un veritabil numar 9, la 8 ani dupa ce Guaridola il muta pe Messi in banda si inventa practic postul de "fals" numar 9.

Rezultatul s-a vazut imediat. Messi are 5 goluri in 3 meciuri din La Liga deoarece Messi e mai aproape de careul advers si de poarta si poate sa combine mai usor cu mijlocasii centrali, scrie Marca.

Nici intrarea lui Dembele nu a schimbat pozitia lui Messi. Tanarul atacant francez joaca in banda dreapta de atac, iar Suarez va reveni dupa accidentare in partea stanga. Acesta este noul trio care trebuie sa readuca titlul si Liga Campionilor pe Camp Nou, iar inceputul este promitator, mai scrie Marca.