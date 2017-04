Cutremurator! Pustiul Messi a fost RAPIT de Statul Islamic si numele i-a fost schimbat. Poveste halucinanta care face inconjurul lumii

Razboiul i-a distrus copilaria si i-a schimbat pana si identitatea! Povestea copilului irakian Messi a devenit virala dupa ce a fost publicata de o televiziune din Kurdistan.

Fortele Statului Islamic l-au rapit pe micut in 2014, alaturi de mama si de sora sa, in timpul invaziei din regiunea Sinjar. L-au obligat sa-si schimbe numele in Hassan pentru ca ''Messi' nu avea conexiuni cu Islamul. Traumatizat de experienta razboiului, Messi aproape ca refuza comunicarea pana si cu membrii familei sale. Pustiul in varsta de 5 ani se afla acum intr-o tabara de refugiati din Dohuk, capitala regiunii kurde a Irakului. Reportajul realizat de Kurdistan 24 a ajuns pana la conducatorii Barcelonei, care se gandesc sa-i faca o surpriza micutului.