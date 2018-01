United a activat "planul de urgenta"! SUMA COLOSALA pregatita pentru Ronaldo: Real Madrid il poate cumpara fara probleme pe Neymar

Manchester United activeaza "planul de urgenta". Englezii vor sa-l aduca inapoi pe Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo nu este deloc multumit de situatia sa de la Real Madrid si vrea sa plece in vara. Potrivit AS, United pune la punct "planul de revenire" si incearca sa-l transfere la finalul sezonului. Conform sursei citate, costul total al "afacerii Ronaldo" ii va costa pe englezi 400 de milioane de euro.



Jurnalistii spanioli noteaza ca Real va da o super lovitura prin aceasta mutare. Banii ce vor fi incasati pe Cristiano Ronaldo vor urma sa fie investiti in transferul lui Neymar de la PSG.