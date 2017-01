Un nou gest golanesc al lui Ronaldo. Ce i-a facut unui adversar in meciul cu Sevilla

Real a pierdut in ultimul minut cu Sevilla, 2-1.

In minutul 64 al partidei dintre Sevilla si Real Madrid, arbitrul meciului Hernandez Hernandez dicteaza lovitura de la 11m, jucatorii Sevillei nefiind de acord cu aceasta decizie.



Vitolo se duce catre punctul cu var pentru a distruge acea bucata de iarba, portughezul a observat acest lucru si nu a reactionat deloc ortodox, luand mingea si lovindu-l in spate pe jucatorul Sevillei.

Ronaldo a trecut peste acest eveniment cu usurinta, a luat mingea si a transformat cu siguranta lovitura de la 11m, tabela schimbandu-se pentru prima data in aceasta partida.

Golul portughezului nu a fost insa de ajuns pentru ca Real Madrid sa castige aceasta partida, Sevilla fortand pe final si reusind sa-i rapuna pe galactici, astfel formatia lui Zidane a suferit prima infrangere dupa 40 de partide in toate competitiile, ultima infrangere intr-o partida oficiala fiind partida tur din sferturile Uefa Champions League a sezonului trecut, 2-0 cu Wolfsburg.

