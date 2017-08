Un fost jucator al Rapidului, prins in teroarea de la Barcelona: "Ne-am ridicat de la masa si am fugit de gloante!"

Patru romani se numara printre cei raniti in atentatele de la Barcelona. Sunt 14 de morti, dar si 17 raniti in stare critica. Detalii pe www.stirileprotv.ro

Edu Oriol, mijlocasul spaniol care a jucat la Rapid in 2015, a fost prins in mijlocul terorii din Cambrils (Catalunia), acolo unde a avut loc cel de-al doilea atentat.

Fotbalistul a mers astazi sa filmeze locul in care se afla in momentul in care iadul a coborat pe strazi.

"Stateam la aceasta terasa, impreuna cu familia. Am inceput sa fugim, disperati sa evitam gloantele care zburau din toate partile", povesteste Edu Oriol.

Cinci suspecti, care pareau ca poarta veste explozibile, au fost impuscati de politisti. O analiza a expertilor genisti a aratat ca centurile erau, de fapt, false.