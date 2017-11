Umbra lui Mourinho la Real Madrid! Se pregateste un transfer URIAS intre United si Real

Jose Mourinho e de acord sa-si lase unul dintre cei mai importanti jucatori sa plece, insa cere un super star de la Real in loc!

Don Balon scrie ca Mourinho ii va permite lui De Gea sa plece de pe Old Trafford doar in cazul in care Perez il trimite in Premier League pe francezul Varane + o suma consistenta! Afacerea De Gea e una dintre obsesiile lui Perez de mai multi ani, insa mici detalii s-au pus pana acum in calea transferului.

Mourinho vrea neaparat sa lucreze cu Varane (24 de ani), pe care il stie bine din perioada in care o antrena pe Real.

Desi Keylor Navas e unul dintre favoritii fanilor, Perez n-a fost niciodata convins ca portarul din Costa Rica are profilul impus de un gigant cum e Real Madrid.