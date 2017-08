ULTIMA ORA! ULTIMATUM pentru Liverpool! Barcelona a facut ultima oferta pentru Coutinho!

Refuzata deja de 3 ori de clubul englez, Barcelona a trimis un ultimatum englezilor sa accepte oferta de 125 de milioane de euro. "Oferta expira duminica si nu vom face alta!", au transmis catalanii, in incercarea disperata de a le forta mana englezilor sa cedeze. Chiar daca jucatorul a cerut sa fie lasat sa plece, Liverpool e decisa sa nu renunte la el. "Nu avem nevoie sa vindem si nu are rost sa vorbim despre un transfer", a fost mesajul lui Jurgen Klopp.

Coutinho nu a jucat in primele doua etape din acest sezon motivand ca este accidentat.

This was Barcelona’s response to having a third bid of up to £118m rejected for Coutinho on Friday...???? https://t.co/JCvM3z9qlW