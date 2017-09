ULTIMA ORA! Real Madrid risca sa-l piarta GRATIS pe Isco! Anuntul facut de Florentino Perez

Actualul contract al lui Isco cu Real Madrid expira vara viitoare.

Transferat in urma cu 4 ani de Real Madrid de la Malaga pentru 30 de milioane de euro, Isco a devenit un jucator foarte important pentru Real in mandatul lui Zidane. Si la nationala Spaniei a devenit titular si a reusit un meci fantastic impotriva Italiei.

Situatia lui Isco a fost una incerta deoarece mai are contract doar pana la 1 iulie 2018 cu Real Madrid si ar putea sa semneze cu orice club din ianuarie. Florentino Perez i-a asigurat insa pe fanii Realului ca jucatorul isi va prelungi contractul.

"Isco a ajuns aici cand era foarte tanar si tot ce a facut a fost sa progreseze. In acest moment joaca asa cum am crezut ca va ajunge sa joace. Vom anunta prelungirea contractului in cateva zile, totul fiind pus la punct" a spus Perez pentru Cadena SER.