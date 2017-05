ULTIMA ORA! Morata pleaca de la Real Madrid pentru 60 de milioane de euro! Cu cine semneaza

Morata pleaca de la Real Madrid dupa finala Ligii Campionilor! Atacantul spaniol s-a dus deja in Italia sa semneze cu Milan, scrie azi Gazzetta dello Sport.

Morata s-a inteles cu noua conducere a italienilor, care ii vor plati un salariu de 7,5 milioane de euro si vor achita 60 de milioane de euro catre Real pentru transfer.

Morata nu e titular la Real Madrid si a ales sa paraseasca clubul. Era dorit si de Chelsea, insa Milanul s-a miscat mai rapid, italienii fiind nerabdatori sa isi reconstruiasca echipa cu banii noii conduceri din China.

Morata a jucat doi ani la Juventus inainte sa fie rascumparat de Real Madrid.

Morata has said 'YES' to Milan and Milan are ready to offer the player €7.5M/year in wages and up to €60M to Real Madrid. [Gazzetta] pic.twitter.com/z12CSZ0WlL