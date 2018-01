FC Barcelona a facut anuntul OFICIAL: Mascherano pleaca de la Barca dupa 8 ani! Momentul special pregatit inainte de partida de Cupa

FC Barcelona a anuntat ca Mascherano se va desparti oficial de Barcelona saptamana aceasta.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Javier Mascherano, in varsta de 33 de ani, va parasi clubul spaniol FC Barcelona dupa un moment omagial care ii va fi rezervat cu ocazia derby-ului cu Espanyol, din Cupa Spaniei la fotbal.

Povestea dintre Mascherano si "Barca", care a debutat in anul 2010, se apropie de final, in ciuda faptului ca mijlocasul argentinian are angajament cu clubul "blaugrana" pana in 2019, au anuntat catalanii de la Sport. Cotidianul catalan a precizat ca Barcelona ar fi acceptat oferta de la clubul chinez Hebei Fortune, care s-a pus deja de acord cu jucatorul, pentru un transfer estimat la 10 milioane euro.

Mascherano va avea dreptul la un omagiu pe Camp Nou, joi, cu prilejul returului sferturilor de finala din Cupa Spaniei. Espanyol s-a impus in prima mansa cu 1-0.