ULTIMA ORA! BOMBA la Barcelona! Luis Enrique a anuntat ca pleaca de la echipa! Primii favoriti la inlocuire

Luis Enrique nu isi va prelungi contractul cu Barcelona!

Barca a invins cu 6-1 pe Sporting Gijon, dar Luis Enrique a anuntat la finalul partidei ca va parasi clubul la finalul sezonului, anunta Sport.es. "Vreau sa incep diferit aceasta conferinta. Va anunt ca nu voi mai fi antrenorul Barcelonei din aceasta vara. Felul in care imi fac treaba ma impinge sa fac asta. Am parte de putina odihna. Acum simt ca am mare nevoie de odihna", a spus Luis Enrique in aceasta seara.

"Antrenorul ne-a anuntat deja, vrem sa ne bucuram de finalul de sezon impreuna, apoi ii uram succes", a spus Rakitici.

Luis Enrique has just announced he won't stay at Barcelona next season. pic.twitter.com/7evskieyAA March 1, 2017



Contractul lui Enrique expira in vara, iar acesta a decis sa nu il prelungeasca. In seara asta, Barcelona a trecut pe primul loc cel putin pentru cateva ore dupa victoria cu Gijon.

Barca mai are sanse mici insa in Champions League, acolo unde a pierdut meciul tur cu PSG din optimile Champions League cu 0-4.

Ronaldo Koeman principal si Xavi secund sunt primele nume avansate de presa catalana pentru posibilii inlocuitori ai lui Luis Enrique.