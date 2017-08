ULTIMA ORA! Barcelona a CEDAT! Suma uriasa pe care o plateste pentru Dembele!

Dembele va deveni al doilea cel mai scump jucator din istorie!

Barca a negociat saptamani la rand pentru Dembele, insa Dortmund nu a cedat. Nemtii au obtinut pana la urma cele 150 de milioane de euro ceute pentru atacantul in varsta de 20 de ani! Catalanii vor plati 120 de milioane de euro si alte 30 de milioane in bonusuri de performanta ale jucatorului. BeIN Sports anunta ca cele doua parti au batut palma, iar jucatorul urmeaza sa semneze in acest final de saptamana.

Dembele nu se mai antreneaza cu Dortmund si astepta finalizarea negocierilor. Dembele este al patrulea transfer al Barcei din aceasta vara, dupa Semedo, Deulofeu si Paulinho.

Sport.es scrie ca Barca lucreaza acum la transferurile lui Coutinho si Di Maria, operatiuni la fel de complicate.