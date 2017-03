ULTIMA ORA | Barcelona a ales inlocuitorul lui Luis Enrique: "Se vor intalni in urmatoarele 48 de ore!"

Barcelona ar putea aduce pe banca un fost antrenor al unei rivale!

Mauricio Pochettino este principalul favorit sa o preia pe Barcelona! Italienii de la Tuttomercatoweb anunta ca managerul lui Tottenham este primul de pe lista de inlocuitori ai lui Luis Enrique.

Conform spuselor lui Michele Criscitiello, directorul TMW, "a fost stabilita o prima intalnire cu Mauricio Pochettino in urmatoarele 48 de ore"! In paralel este analizata varianta Ronald Koeman, managerul celor de la Everton.

Culmea, Koeman si Pochettino se vor intalni in Premier League chiar in acest weekend - Tottenham joaca impotriva lui Everton duminica. Pochettino, 44 de ani, a antrenat-o intre 2009 si 2012 pe Espanyol, preluand-o pe Tottenham in 2014. Spurs este pe locul 2 in Premier League, la 10 puncte in spatele liderului Chelsea.