Anuntul incredibil facut de Diego Simeone: "Griezmann va fi lasat sa plece!" Cele 2 variante

Diego Simeone a declarat ca Atletico nu-l va impiedica pe Griezmann sa plece.

Antoine Griezmann va fi lasat sa plece de la Atletico Madrid, a anuntat Diego Simeone. Francezul de 26 de ani este dorit de Manchester United si FC Barcelona iar suma de transfer va depasi 100 de milioane de euro in conditiile in care Griezmann mai are contract pana in 2022 cu Atletico.

"Imi iubesc mult jucatorii si imi place sa-i vad cum cresc. Nu sunt insa nerecunoscator. Daca un jucator vine la mine si imi spune: <am o sansa unica sa ajunga la o anumita echipa, vreau sa plec>, daca a facut tot ceea ce a facut Griezmann pentru noi, as spune ca nu e nicio problema. Stiu ca trebuie sa progreseze in continuare.



Desigur ca Griezmann va putea sa plece la un moment dat, la fel cum Diego Costa si Arda Turan au fost lasati sa plece" a declarat Diego Simeone pentru L'Equipe. Antoine Griezmann a marcat 7 goluri in 18 partide in acest sezon dupa ce in precedentele 3 stagiuni a marcat mereu minim 25 de goluri.