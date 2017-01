Ucide Realul campionatul? Barcelona a facut un nou pas gresit, dar dupa un meci cu scandal. VIDEO

Barcelona a pierdut contactul cu liderul Real Madrid, in campionatul Spaniei, iar echipa lui Zidane si Ronaldo se poate duce la 8 puncte de marea rivala, avand un meci mai putin.

Barcelona a ratat sansa de a ramane relativ aproape de Real Madrid in clasament. Catalanii au scos cu greu un punct din meciul cu Villarreal, fiind salvati de o executie a lui Leo Messi.

Partida a fost una marcata de cateva faze controversate: catalanii au reclamat doua penaltyuri neacordate pentru ei. De cealalta parte, si cei de la Villarreal spun ca au avut o lovitura de pedeapsa neacordata.

Golurile partidei au fost inscrise de Sansone, din pasa lui Pato, in minutul 50, respectiv Leo Messi, in minutul 90. De la gazde, Jaume Costa a fost eliminat pe final, in minutul 90+4.

Pique: "Arbitraje mai rele de la saptamana la saptamana"

Barcelona a reclamat doua penaltyuri facute de acelasi om de la Villarreal. Bruno a fost "omul negru", insa celalalt om in negru, centralul partidei, nu a acordat la niciuna dintre faze lovitura de pedeapsa.

"Au fost doua henturi clare ca lumina zilei la Bruno. De cealalta parte, la Mascherano nu a existat intentie. Arbitrii? Vedeti si voi, de la saptamana la saptamana ne dau mai multe motive sa credem in ceva rau.

Este foarte clar ce s-a intamplat astazi pe teren. Am jucat mult mai bine decat adversarii", a spus Pique la finalul partidei, adaugand: "Campionatul nu este pierdut, sunt convins ca putem reveni, dar va trebui sa schimbam niste lucruri".

Mascherano: "Nu pot sa-mi dai mana"

Si Javier Mascherano a vorbit la finalul partidei. Argentinianul a spus ca nu a existat intentie la faza la care a atins mingea cu mana in careu.

"Voi puteti compara fazele. Judecati intentia, miscarea mainii. Eu ce sa mai zic: nu-mi pot taia bratul. Una e sa joci mingea cu mana, alta e sa te loveasca balonul", a spus si Mascherano.

Luis Enrique: "As vrea sa spun ca am jucat prost, dar as minti"

In final, si antrenorul Barcelonei a vorbit. Luis Enrique a fost pmultumit de prestatia jucatorilor, insa nu si de cea a centralului.

"As vrea sa spun ca Barcelona a jucat prost, dar nu e cazul. Am avut doua evolutii satisfacatoare cu Bilbao si Villarreal. Meritam cele 3 puncte, am avut multe ocazii.

Villarreal este o echipa admirabila, dar vad mai multa calitate la Barcelona", a spus antrenorul catalan.

