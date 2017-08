Transferul lui Neymar la PSG, BLOCAT de liga spaniola! Cum se poate realiza mutarea de 222 de milioane

Amigo desearte todo lo mejor en lo que viene!!! También agradecerte todo el cariño que me diste, por lo que aprendí contigo y por los momentos únicos que pasamos!!!! Seguí así y no cambies nunca te quiero hermanito ???????????????????????? My friend i wish you the best in everything that comes!!! Also thank you for your support, for everything that i learned with you and for the unique moments that we spent together!!!! Keep like this and never change love you little bro ???????????????????????? ???? by @miguelruizfcb

