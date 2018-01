Transferul care l-a SPERIAT pe Messi! Pe cine crede starul Barcei ca va lua Real Madrid

Una dintre tintele Realului il face pe Messi sa se teama.

Atacantul celor de la Juventus Torino, Paulo Dybala, este dorit de toate marile cluburi europene iar presa a scris in ultimele saptamani ca jucatorul argentinian este in fruntea listei de achizitii pentru cluburi ca Manchester United si Real Madrid. Conform presei britanice, United a oferit 70 de milioane de lire plus Mkhtaryan pentru Dybala, oferta refuzata de Juve.

Acum, spaniolii de la Don Balon scriu ca Dybala ar putea ajunge la Real Madrid! Conform acestor, Leo Messi se teme ca Dybala, cel cu care este coleg la nationala Argentinei, urmeaza sa fie transferat de Real!

Real Madrid vrea neaparat un transfer de top in vara viitoare si, in afara lui Dybala, pe lista variantelor mai sunt Eden Hazard, Harry Kane, Mauro Icardi sau Antoine Griezmann, ultimul fiind dorit si de Barcelona.