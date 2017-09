Transferul care ar fi schimbat total fotbalul din ultimul deceniu! Florentino Perez a dezvaluit cum putea ajunge Messi la Real Madrid: "Unul dintre galactici!"

Presedintele lui Real Madrid a dezvaluit ca ar fi incercat sa-l transfere pe Messi in primul mandat daca acesta se afla la nivelul de acum.

Florentino Perez a dezvaluit ca ar fi incercat sa-l transfere pe Leo Messi in echipa galactica din primul sau mandat. El i-a adus atunci pe Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo sau Luis Figo. Florentino Perez, cel care a devenit presedintele Realului in 2000, a spus ca ar fi oferit orice suma pentru Messi daca acesta ar fi fost la actualul nivel.

"Daca ar fi exista un Messi in primul meu mandat, atunci as fi incercat sa-l transfer. Este un jucator precum Zidane" a spus Florentino Perez pentru Cadena SER. Perez spune ca in acest moment nu exista nicio sansa ca Messi sa ajunga la Real.

"In primul mandat, da. Acum este jucatorul Barcei. Este acolo inca de cand era copil. Ar fi foarte dificil (de transferat)" a mai spus Perez.