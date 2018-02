Transfer important la Barcelona, anuntat astazi: vedeta braziliana va juca abia din 2019 pe Camp Nou

Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul unui mijlocas brazilian.

Arthur, mijlocasul in varsta de 21 de ani al celor de la Gremio, va veni pe Camp Nou in ianuarie 2019. Cele doua cluburi au ajuns la un acord, clubul brazilian urmand a primit 40 de milioane de euro informeaza AS. Barcelona i-a stabilit clauza de reziliere la 50 de milioane de euro.



Catalanii au deja trei jucatori non-europeni in echipa: Yerry Mina, Paulinho si Coutinho. Fostul jucator al lui Liverpool va obtine insa cetatenia portugheza pana anul viitor si va elibera astfel un loc pentru extracomunitari.